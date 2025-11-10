Momento exacto en que bala perdida acabó con la vida de reconocida influencer

Un trágico hecho conmocionó a Brasil tras conocerse el video del instante en que una bala perdida terminó con la vida de la modelo e influencer Bárbara Borges, de 28 años, mientras se desplazaba en un taxi por el norte de Río de Janeiro. La joven, que contaba con más de 20.000 seguidores en redes sociales, fue víctima de un enfrentamiento armado entre bandas rivales, en el que no tenía ninguna relación.

El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre en la zona de Vila do Pinheiro, dentro del Complexo da Maré, uno de los sectores más violentos de la ciudad. Bárbara Borges viajaba en un vehículo de la empresa Linha Amarela cuando quedó en medio de una balacera que se desató repentinamente.

El conductor del taxi, visiblemente afectado, narró a medios locales los angustiantes momentos del ataque. “Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche. Le pedí a Bárbara que se agachara, pero fue demasiado tarde”, relató.

La joven recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida de forma instantánea. Minutos después, las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarla.



A Linha Amarela chegou a ser fechada temporariamente na tarde desta sexta-feira (31) após uma tentativa de arrastão nas proximidades da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.https://t.co/myKfGStNG0 pic.twitter.com/PHuugGDkmT — Jornal Sepetiba (@JornalSepetiba) October 31, 2025

En las últimas horas, el diario Jornal Sepetiba difundió un video que muestra el momento exacto de la balacera. En las imágenes se escuchan múltiples detonaciones y los gritos desesperados de una testigo. “¡Ay, mi corazón!”, exclama la mujer, conmocionada por la violencia que presenció.

Poco antes de su muerte, Bárbara había compartido un mensaje en su cuenta de Instagram que hoy se hizo viral “Por favor cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no”.