En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Investigan el asesinato de una psiquiatra: un amigo es el principal sospechoso

Investigan el asesinato de una psiquiatra: un amigo es el principal sospechoso

La vivienda no tenía accesos forzados y un amigo que dio aviso a la Policía quedó como principal sospechoso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad