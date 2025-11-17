Investigan el asesinato de una psiquiatra: un amigo es el principal sospechoso

Las autoridades de La Plata avanzan en la investigación por el asesinato de la psiquiatra Virginia María Franco, cuyo cuerpo fue hallado el sábado dentro de su vivienda en City Bell. Un amigo de la profesional, quien alertó a la Policía tras no obtener respuestas desde el día anterior, es por ahora el principal sospechoso.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes llegaron a la casa luego del llamado de este allegado, preocupado por la falta de comunicación. Al ingresar por una puerta lateral que estaba entreabierta, los efectivos caminaron hacia el fondo de la propiedad y observaron, a través de una ventana, a la mujer tendida en el suelo.

Dentro de la vivienda, el escenario fue aterrador. En el pasillo central encontraron a la psiquiatra boca arriba y rodeada de manchas de sangre. Minutos después, un médico del SAME confirmó su fallecimiento.



Claves que marcan la investigación

La fiscalía puso especial atención en un detalle: el acceso lateral no estaba forzado ni presentaba daños, un punto que abre interrogantes sobre si la víctima conocía a su agresor y cómo logró ingresar a la propiedad.

La vivienda fue inmediatamente preservada para el trabajo de la Policía Científica, que realizó peritajes de rastros, fotografías y planimetría. Luego intervino el Gabinete de Homicidios, que delimitó los sectores relevantes con el fin de reconstruir los movimientos dentro de la casa y establecer la secuencia del ataque.



Por ahora, la investigación enfrenta una dificultad adicional: no hay cámaras de seguridad cercanas que aporten imágenes sobre quién pudo haber entrado o salido de la propiedad.

Se aguardan los resultados de las pericias forenses para determinar la data de muerte, la mecánica de la agresión y el posible móvil del crimen. Los indicios iniciales, ambientes revueltos, accesos sin forzar y un cuerpo en el pasillo central, refuerzan la hipótesis de un ataque ocurrido dentro de la vivienda, una escena que los investigadores buscan reconstruir con precisión.