Murió reconocida influencer de 26 años el día de su cumpleaños tras consumir una bebida

La celebración de cumpleaños de la creadora de contenido brasileña Yasmim Ângela Feitosa de Souza terminó en tragedia. La joven, quien acababa de cumplir 26 años, falleció horas después de presentar síntomas compatibles con una intoxicación por metanol, según confirmó el Hospital Universitario de la Universidad Federal del Valle de São Francisco.

De acuerdo con el relato de su familia, Yasmim salió el lunes 10 de noviembre acompañada de su pareja y de algunos amigos para festejar su cumpleaños. Durante la salida, consumieron una bebida que, según la madre de la influencer, desencadenó los primeros signos de malestar.

“Bebieron el lunes por la noche y, al día siguiente, el novio de mi hija amaneció enfermo. Ella pasó el día bien, estaba feliz, pero en la noche comenzó a sentirse mal y no pude salvarla”, declaró la madre a medios locales.



Confirman intoxicación por metanol

La joven fue trasladada al Hospital Universitario, donde los médicos determinaron que su muerte fue consecuencia de una intoxicación por metanol, un compuesto químico que, al ser incoloro y tener un olor similar al del alcohol etílico, puede ser confundido con bebidas aptas para consumo.

Yasmim Ângela Feitosa de Souza Foto: Instagram

Las autoridades investigan ahora una botella de whisky que habría sido consumida durante la reunión. Se presume que podría haber estado adulterada, lo que habría ocasionado la rápida evolución de los síntomas tanto en Yasmim como en su pareja, aunque solo ella perdió la vida.



Yasmim contaba con cerca de 23.000 seguidores, principalmente en Instagram, donde compartía contenidos sobre su estilo de vida, momentos con su pareja y aspectos cotidianos de su día a día. Su última publicación incluía mensajes humorísticos que había intercambiado con su novio.