Muere famosa cantante y actriz: habría sido asesinada por su compañero de asilo

La muerte de una reconocida figura del flamenco-pop, cuyo fallecimiento en una residencia de adultos mayores ha puesto en alerta a las autoridades. La Policía Nacional abrió de inmediato una investigación, pues las primeras versiones apuntan a que la artista no habría muerto por causas naturales, sino a raíz de un ataque dentro del propio centro donde vivía.

Fue en el segundo informe oficial cuando se confirmó la identidad de la víctima: se trataba de Encarnita Polo, cantante y actriz de larga trayectoria, nacida en Sevilla y criada en Barcelona, donde inició su carrera de la mano del bailarín Antonio Marín.

La artista, de 86 años, murió el jueves 14 de noviembre en una residencia de Ávila. De acuerdo con información divulgada por la Agencia EFE, un compañero del asilo, con alteraciones mentales, sería el principal sospechoso de haberla agredido mortalmente.

La confirmación fue realizada por su hija, Raquel Waitzman Polo, quien envió un mensaje de despedida a los medios, resaltando la personalidad y legado de su madre. “Fue una mujer fuerte, divertida y con un carácter único”, expresó en la misiva compartida públicamente.



Encarnita Polo. Foto: Redes sociales

Paralelamente, efectivos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial explicaron a El País y El Español que la línea de investigación más sólida apunta a un episodio violento dentro del centro geriátrico, aunque los detalles siguen bajo análisis.

Encarnita Polo construyó una carrera que marcó a generaciones. Grabó su primer disco en 1963, con canciones como La balada del amanecer y Sobre la playa. Más adelante consolidó su nombre con éxitos como Un sueño roto y Yo que te quiero. Su salto definitivo a la fama llegó en 1970 con Paco, Paco, Paco, éxito que abrió la puerta a su posterior consagración con Olé, piezas emblemáticas del entonces emergente movimiento flamenco-pop.

Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades. En 2012 reveló haber sido una de las afectadas por las preferentes de Bankia, situación en la que perdió una parte importante de sus ahorros. En los últimos años se mantuvo alejada de los escenarios y de los medios mientras enfrentaba un tratamiento contra el cáncer.

La investigación por su muerte continúa abierta y las autoridades esperan los resultados forenses y los testimonios del personal del asilo. Mientras tanto, el mundo cultural lamenta la partida de una de las voces más distintivas de su generación, ahora envuelta en una trágica incógnita.