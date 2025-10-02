AmCham condena violencia contra la Andi y exige respeto a la protesta democrática

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) rechazó de manera categórica los ataques contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ocurridos este 1 de octubre, cuando un grupo de activistas propalestinos se manifestó frente a su sede, generando afectaciones de movilidad en la carrera Séptima con calles 72 y 73.

La AmCham recalcó que la protesta es un derecho legítimo siempre que se ejerza de manera pacífica, pero no cuando deriva en intimidación, bloqueos, violencia o amenazas. Subrayó que los hechos ocurridos en Bogotá vulneran libertades fundamentales como la asociación, el trabajo, la propiedad y la libre empresa.

“El Estado debe proteger la vida, honra y bienes. La ciudadanía no puede abusar de sus derechos. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores, familias y empresas afectadas por esta estigmatización”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham.

La entidad instó al Gobierno nacional y a la fuerza pública a garantizar el derecho a la protesta pacífica, proteger a las personas e instalaciones y actuar frente a quienes incurran en daños o amenazas, advirtiendo que permitir lo contrario sentaría un grave precedente para la democracia del país.



El pronunciamiento se conoció luego de que en Mañanas Blu, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificara de injustas las acusaciones que vinculan a la entidad con la política israelí y recalcara que los empresarios del país no tienen ninguna relación con el conflicto en Medio Oriente.