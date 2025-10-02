Enfrentamientos entre manifestantes y UNDMO en la carrera Séptima en Bogotá: hay videos

En la tarde de este jueves 2 de octubre se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en el norte de Bogotá, luego de que una tanqueta de la fuerza pública interviniera en la carrera Séptima con calle 72, donde se desarrollaban las movilizaciones en apoyo a Palestina.

La jornada comenzó con una concentración pacífica frente al edificio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ubicado en la calle 73 # 8-13. Sin embargo, con el paso de las horas, los manifestantes se desplazaron hacia la carrera Séptima con calle 73, bloqueando el tránsito en ambos sentidos de esta importante vía, lo que afectó gravemente la movilidad en el centro financiero de la capital.

Durante las protestas, un grupo de personas atacó el CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera Séptima, causando daños en la infraestructura. Este hecho llevó a suspender el proceso de diálogo que las autoridades venían adelantando con los líderes de la movilización.

Ante la escalada de los disturbios y los bloqueos, agentes antidisturbios del UNDMO realizaron un operativo para dispersar a los manifestantes, con el fin de recuperar el orden y habilitar el tránsito vehicular en la zona. La intervención incluyó el uso de una tanqueta, lo que generó enfrentamientos entre los uniformados y algunos participantes de la protesta.



Incluso, en el lugar se presentó un accidente entre un motociclista y un carro; el conductor de la moto se estrelló contra el vehículo debido al piso mojado.