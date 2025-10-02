Manifestaciones en el norte de Bogotá; destruyen CAI de la Policía y bloquean la carrera Séptima

En la tarde de este jueves, 2 de octubre, se registran manifestaciones en el norte de Bogotá que afectaron gravemente la movilidad y ocasionaron daños a infraestructura policial.

Los manifestantes, que se movilizan en apoyo a Palestina, se concentraron inicialmente frente al edificio de la ANDI, en la calle 73 # 8-13, y luego se trasladaron a la carrera Séptima con calle 73, bloqueando el paso en ambos sentidos de esta vía principal, en pleno centro financiero de la capital.

Ante la congestión, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas por la calle 53 hacia el oriente y la calle 78 hacia el occidente.

Durante la jornada de protestas, un grupo de personas atacó el CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con la carrera Séptima, lo que obligó a suspender el proceso de diálogo entre las autoridades y los manifestantes. Agentes antidisturbios del UNDMO intervinieron para recuperar el orden y restablecer la movilidad en la zona.



La Secretaría de Gobierno de Bogotá reportó que en el lugar se presentaron comportamientos que alteraron la tranquilidad, como el lanzamiento de objetos contundentes.

“En este momento se registran comportamientos que alteran la tranquilidad del entorno, mediante el lanzamiento de objetos contundentes. Por tal motivo, se suspende el proceso de diálogo”, señaló la entidad.