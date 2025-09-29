En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Reunión entre Netanyahu y Trump: 29 de septiembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 29 de septiembre de 2025:

  • El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Israel no "tiene intención" de volver a violar la soberanía de Catar, tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump.
  • El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de intimidar a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca.
  • Una protesta de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional afectó el tráfico en el norte de Bogotá, en la localidad de Chapinero durante este lunes 29 de septiembre.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad