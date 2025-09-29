Reunión entre Netanyahu y Trump: 29 de septiembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 29 de septiembre de 2025:



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Israel no "tiene intención" de volver a violar la soberanía de Catar, tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump .

el presidente Donald Trump El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de intimidar a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca .

la vía que comunica a Nariño con Cauca Una protesta de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional afectó el tráfico en el norte de Bogotá, en la localidad de Chapinero durante este lunes 29 de septiembre.

