Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescatan a 17 menores que estaban en poder de una secta judía ultraortodoxa en Yarumal, Antioquia

Rescatan a 17 menores que estaban en poder de una secta judía ultraortodoxa en Yarumal, Antioquia

Entre los menores, que están en poder del ICBF, hay 5 niños extranjeros que eran buscados con circular amarilla de la Interpol.

