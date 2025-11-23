Rescatan a 17 menores que estaban en poder de una secta judía ultraortodoxa en Yarumal, Antioquia

En un operativo adelantado por autoridades en el municipio de Yarumal, fueron hallados en un hotel 17 menores de edad que estaban en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor.

En el lugar había 9 adultos que tenían a los niños y niñas en un inmueble y que, al parecer, habrían ingresado al país procedentes de la ciudad de Nueva York entre el 22 y 23 de octubre.

Una vez se realizó el allanamiento se pudo determinar que cinco menores de edad eran ciudadanos estadounidenses, canadienses y guatemaltecos y que eran buscados en decenas de países con circular amarilla de la Interpol. Por ahora el ICBF quedó a cargo de los menores a quienes ya se le está realizando la ruta de restablecimiento de sus derechos.

Cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol. Foto: Migración

Por su parte, autoridades nacionales y departamentales buscan esclarecer por qué los adultos mayores tenían en su poder a los menores de edad, así como buscan determinar cómo llegaron los menores extranjeros hasta el municipio de Yarumal, aunque desde ya se especula que algunos de ellos habrían llegado a territorio colombiano con sus mismas familias.



Mientras esas pesquisas avanzan, hay un tema que preocupa y es en donde se centrarán las investigaciones y es que la secta judía ultraortodoxa ya fue el centro de polémica porque miembros de Lev Tahor serían responsables de presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos. Incluso, ya hay condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil.

Migración Colombia

Además, algunas versiones preliminares indican que la secta ultraortodoxa Lev Tahor estaría queriendo establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa, hecho que es investigado por diferentes autoridades puesto que es la primera vez que se tiene aviso de la presencia de la secta en territorio colombiano.