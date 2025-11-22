En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Ciudad Bolívar fue capturado alias 'Daniel', uno de los hombres más buscados de Antioquia

En Ciudad Bolívar fue capturado alias 'Daniel', uno de los hombres más buscados de Antioquia

Durante el operativo el delincuente intentó accionar un arma de fuego contra la Policía Nacional.

