En Ciudad Bolívar fue capturado alias 'Daniel', uno de los hombres más buscados de Antioquia

En Ciudad Bolívar, Antioquia, fue capturado Daniel Alejandro Restrepo Román, conocido como alias 'Daniel', uno de los hombres más buscados en el Suroeste antioqueño por su presunta responsabilidad en varios homicidios.

La detención se produjo gracias a una llamada oportuna de la comunidad y a las labores de seguimiento de la Sijín. Según las autoridades, Restrepo Román hace parte de una estructura delincuencial organizada que opera en el Suroeste antioqueño, señalada de cometer varios delitos.

"El sujeto hace parte de una estructura delincuencial común organizada Carne Rancia. Está sindicado de cuatro casos de homicidio. Tiene orden de captura por estos mismos hechos, dos homicidios presentados el año pasado, dos este año", aseguró el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Durante el procedimiento, alias 'Daniel' habría intentado reaccionar con un arma de fuego, lo que obligó a la Policía Nacional a repeler la acción. El capturado resultó herido, fue atendido por personal médico y posteriormente dado de alta.



En el lugar le fueron incautadas una pistola, un proveedor expansible, 18 cartuchos y otros elementos. Las autoridades no tienen reportes de civiles lesionados durante el operativo. La Policía no descarta que, tras los análisis balísticos del arma, el capturado pueda estar vinculado a otros crímenes ocurridos recientemente en esta subregión.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales. Las operaciones militares en esta zona del Bajo Cauca se mantienen debido a la presencia y actividad de grupos armados ilegales que se disputan control territorial.