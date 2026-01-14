Camioneros en Antioquia no descartan paro ante alza de peajes, diésel y salario mínimo

El inicio del 2026 y los incrementos que ello acarrea no solo ha golpeado los bolsillos de los ciudadanos en general, también gremios como el de los camioneros han alzado la mano para hablar del impacto.

Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, advirtió que aunque los valores que se pagan por el transporte de mercancías no han tenido incrementos, los gastos que debe asumir un camionero continúan creciendo. Entre ellos mencionó el alza en peajes, combustibles, aceites, salarios, parqueaderos, lavado de vehículos y costos de nómina, factores que están impactando directamente la estabilidad financiera de quienes viven de esta actividad.

“Los ingresos que tienen que ver con el flete no han subido, por el contrario, se han venido bajando, mientras todo lo demás se incrementa. Todo eso hace que el ingreso del camionero siga mucho más a la baja y no se vea reflejado en una solvencia económica que le permita cubrir siquiera sus gastos necesarios y familiares”, aseguró.

A estas dificultades se suman los problemas relacionados con el orden público y el deterioro de la infraestructura vial. Según el dirigente, los cierres de carreteras, derrumbes, bloqueos y frentes de obra obligan a tomar desvíos que implican recorridos de hasta 400 kilómetros más, 500.000 pesos adicionales en combustible y un desajuste considerable para el camionero.



También señaló que el incremento del salario mínimo genera un efecto en cadena sobre todos los insumos y servicios asociados al transporte de carga. Este ajuste, indicó, eleva automáticamente los costos operativos, mientras que los pagos por flete permanecen iguales o incluso disminuyen, lo que termina afectando el patrimonio de los camioneros y los obliga a reducir gastos esenciales de sus hogares.

Quiceno manifestó que las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional no han producido resultados de fondo y que los cambios constantes en la institucionalidad han dificultado la adopción de soluciones reales. En ese contexto, aseguró que el gremio se mantiene en Asamblea Permanente y que, si no se abordan temas estructurales como el precio del combustible, la sobreoferta vehicular y la revisión de tarifas, un paro sigue siendo una alternativa latente antes del cierre del actual gobierno.

"Nosotros venimos en Asamblea Permanente y hay una serie de alternativas, la última de ellas es un paro. Las cosas están de tal forma que, si se realiza, sería prácticamente la despedida de un gobierno para darle la bienvenida a otro, porque no se han tomado decisiones de fondo frente a los problemas estructurales de los camioneros”, expuso.