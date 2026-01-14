En vivo
Antioquia  / Camioneros en Antioquia no descartan paro ante alza de peajes, diésel y salario mínimo

Camioneros en Antioquia no descartan paro ante alza de peajes, diésel y salario mínimo

Piden soluciones al Gobierno nacional más allá de las mesas de trabajo que se han adelantado en diferentes momentos. Argumentan que los fletes que les pagan por carga en vez de subir, se reducen.

