Ecopetrol reporta su mayor tasa de reposición de reservas de crudo los últimos cuatro años

Ecopetrol cerró el 2025 con reservas probadas netas de 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente, lo que representa un crecimiento del 2,7 % frente a 2024 y la mayor incorporación de reservas de los últimos cuatro años.

Según informó la compañía, durante el año se sumaron 300 millones de barriles alcanzando un Índice de Reposición de Reservas del 121 %, es decir, la empresa logró reemplazar más crudo del que produjo. Sin embargo, el promedio de años que durarán las reservas probadas actuales si se mantienen los niveles de producción, está en 7,8 años, una variable que sigue preocupando al sector.

Este resultado llega en un contexto donde los precios no han sido los más favorables: el Brent rondó los 68,64 dólares por barril en 2025, cerca de 14 % menos que el año anterior.

Ecopetrol lanza estrategia para proyectos de gas en el sur del Caribe Foto: AFP

“Estos resultados, que son los mejores de los últimos cuatro años, demuestran la capacidad y compromiso del Grupo Ecopetrol para mantener la generación de valor en cada uno de sus activos del segmento de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos”, reseñó Ecopetrol.



La mayor parte de la incorporación provino de proyectos en campos como Castilla, Chichimene y Acacías, junto con optimizaciones adelantadas en Rubiales y La Cira–Infantas así como acuerdos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto permitió maximizar el aprovechamiento de activos existentes sin depender exclusivamente de nuevos hallazgos exploratorios, teniendo en cuenta que el actual Gobierno no ha autorizado más exploraciones.