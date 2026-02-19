ColorLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

ColorLoto, el juego de la familia Baloto que integra números y colores en su dinámica, concluyó su sorteo número 160, correspondiente al jueves, 19 de febrero de 2026, sin que se registrara un ganador del premio principal.



Resultados ColorLoto del 16 de febrero de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 16 de febrero arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 1 (amarillo) - 1 (azul) - 2 (azul) - 3 (azul) - 1 (rojo) - 8 (amarillo).



¿Qué es ColoLoto?

ColorLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa dinámica frente al Baloto tradicional. Operado bajo la supervisión de Coljuegos, este sorteo permite a los jugadores elegir seis números del 1 al 7 y asignarles uno de los seis colores disponibles.

Desde su lanzamiento, el juego ha buscado captar a un público que prefiere mecánicas de juego con rangos numéricos más cortos, aumentando estadísticamente las probabilidades de aciertos menores. Las transferencias generadas por estos sorteos son destinadas, por ley, al sistema de salud pública en Colombia, cumpliendo con el marco regulatorio de los juegos de suerte y azar.



¿Cómo jugar Color Loto?

El juego consiste en escoger seis colores entre las opciones: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. A cada color seleccionado se le debe asignar un número del 1 al 7, formando así una combinación completa. Esta dinámica permite múltiples alternativas de juego, ya que el participante define tanto el orden de los colores como los números que los acompañan.

Es posible repetir colores, siempre y cuando no se repita el mismo número asignado a ese color. De igual forma, se pueden repetir números, pero no con el mismo color. Lo que no está permitido es repetir exactamente una misma combinación de color y número, ya que cada dupla debe ser única dentro de la jugada. Estas reglas garantizan variedad en las apuestas y evitan combinaciones idénticas dentro de un mismo juego.