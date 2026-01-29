ColorLoto sorteo 153: el acumulado asciende a $1.480 millones de pesos

ColorLoto, el juego de la familia Baloto que integra números y colores en su dinámica, concluyó su sorteo número 153, correspondiente al jueves 29 de enero de 2026, sin que se registrara un ganador del premio principal. De acuerdo con la información oficial, la combinación ganadora no fue acertada en su totalidad, lo que permitió que el acumulado aumente para el próximo sorteo.



Resultados ColorLoto del 29 de enero de 2026

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: (en minutos).



¿Qué es ColoLoto?

ColorLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa dinámica frente al Baloto tradicional. Operado bajo la supervisión de Coljuegos, este sorteo permite a los jugadores elegir seis números del 1 al 7 y asignarles uno de los seis colores disponibles (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro).

Desde su lanzamiento, el juego ha buscado captar a un público que prefiere mecánicas de juego con rangos numéricos más cortos, aumentando estadísticamente las probabilidades de aciertos menores. Las transferencias generadas por estos sorteos son destinadas, por ley, al sistema de salud pública en Colombia, cumpliendo con el marco regulatorio de los juegos de suerte y azar.