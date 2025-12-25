Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano.

Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una verdadera tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la ilusión de que su número sea el ganador. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado oficial del Sinuano Noche

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al jueves, 25 de diciembre de 2025, una fecha seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue el siguiente: 2952 - 5.



Número ganador: 2952

Tres últimas cifras: 952

Dos últimas cifras: 52

Quinta balota: 5

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se basa en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular dentro de los juegos de azar en Colombia.



Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota. Esta actualización amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen, lo que facilitó la adaptación tanto de apostadores habituales como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite planificar las apuestas y consultar los resultados de forma clara y oportuna. La transparencia del proceso y la publicación constante de los números ganadores refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.