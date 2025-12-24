Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una auténtica tradición para miles de personas que, cada noche, siguen con atención los resultados con la esperanza de que su número resulte ganador.

En cada jornada, el Sinuano Noche capta el interés de apostadores de distintas regiones del país, quienes revisan de manera constante el desenlace de sus jugadas y confirman si la suerte estuvo de su lado.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, 24 de diciembre de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al miércoles, 24 de diciembre de 2025, una fecha seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que van desde los $500 hasta los $25.000, permiten la participación de jugadores con diferentes presupuestos, lo que lo convierte en una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la inclusión de la quinta balota. Esta actualización amplió las combinaciones posibles y elevó las oportunidades de premio, sin alterar el formato clásico que los jugadores conocen, facilitando así la adaptación tanto de apostadores habituales como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de forma clara, oportuna y confiable. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.