Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche sigue afianzándose como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una verdadera tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la ilusión de acertar la combinación ganadora.

En cada edición, el Sinuano Noche mantiene la atención de apostadores de distintas regiones del país, quienes revisan de forma constante el desenlace de sus jugadas y confirman si su número fue el afortunado.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al lunes, 22 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores. El resultado oficial fue el siguiente:

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de jugadores con diferentes presupuestos, consolidándolo como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.



Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota, una actualización que amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. A pesar de este cambio, el Sinuano Noche conservó su formato clásico, facilitando la adaptación de los jugadores habituales y atrayendo a nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara, oportuna y confiable.

La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público y mantienen al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a los distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.