Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha transformado en una auténtica tradición para miles de personas que, cada noche, consultan con atención los resultados del chance con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Los resultados más recientes marcaron el cierre de una nueva edición de este sorteo, seguido de cerca por apostadores que revisan de manera constante el desenlace de sus jugadas.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy domingo 21 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al domingo 21 de diciembre de 2025, una jornada que mantuvo la atención de apostadores en distintas regiones del país. El resultado oficial es: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, posicionándolo como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.



Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota. Esta innovación amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de obtener premios, aportando mayor dinamismo al juego. A pesar de esta actualización, el Sinuano Noche conservó su formato clásico, lo que facilitó la adaptación de los jugadores habituales y atrajo a nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara, oportuna y confiable.

La publicación constante de los números ganadores, sumada a la transparencia del proceso, fortalece la confianza del público y mantiene al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos a nivel nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a los diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, entre las que se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.