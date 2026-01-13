Evacúan decenas de familias en zona rural de Buga, Valle, ante riesgo de emergencias por lluvias

El Valle del Cauca se encuentra en máxima alerta ante las fuertes lluvias registradas en el departamento, las cuales han provocado emergencias en más de diez municipios en las últimas 72 horas.

La situación más compleja se registró en el centro del departamento, específicamente en el municipio de Buga, donde la creciente súbita de un río obligó a cuatro familias de la comunidad del corregimiento de La María a evacuar sus viviendas, debido al riesgo que estas corrían.

"El desbordamiento del río ocasionó la pérdida de una vivienda. Una delegación del consejo municipal de gestión del riesgo estuvo presente en la zona entregando recomendaciones preventivas a la comunidad y se ha solicitado la evacuación de sectores con alto riesgo de nuevas afectaciones. De igual manera en la vereda, Las Frías registró un derrumbe que bloqueó el paso vehicular. Nuestros obreros están allí presentes para habilitar la vía y restablecer la movilidad.", indicó Karol Martínez, alcaldesa de Buga.

Otros municipios que han reportado afectaciones por las fuertes precipitaciones han sido Ginebra, El Cerrito, Riofrío Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, Cartago, Buenaventura y Dagua.



"Tenemos alrededor de seis municipios con declaratoria de calamidad pública, para atender las emergencias en los diferentes municipios. Según el sistema de información geográfico y el IDEAM, lo que se prevé es que continuemos con las lluvias en el mes de enero, con un incremento del 20% comparado al histórico", explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

