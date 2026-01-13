En vivo
Evacúan decenas de familias en zona rural de Buga, Valle, ante riesgo de emergencias por lluvias

Evacúan decenas de familias en zona rural de Buga, Valle, ante riesgo de emergencias por lluvias

Otros municipios que han reportado afectaciones por las fuertes precipitaciones han sido Ginebra, El Cerrito, Riofrío Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, Cartago, Buenaventura y Dagua.

