Un soldado muerto y otro herido deja enfrentamiento en Buga, Valle del Cauca

En la vereda La María, zona rural del municipio de Buga, Valle del Cauca, una persecución finalizó en un fuerte enfrentamiento a disparos entre soldados de la Tercera Brigada del Ejército y disidentes del frente Adán Izquierdo.

Según el reporte de las autoridades, una camioneta sospechosa, que se desplazaba en compañía de varias motocicletas, hizo caso omiso a la señal de pare que hicieron los militares, iniciado así la persecución y al verse acorralados inició el intercambio de disparos.

"Cuando se vieron perseguidos por el ejército, le tiraron la camioneta a una patrulla de soldados que iba motorizado de los cuales uno fallece, y el otro está haciendo atendido. El ejército respondió y una de las personas que se movilizaba en motocicleta, también fue dada de baja." Confirmó James Gómez, secretario de Gobierno de Buga.

El soldado que resultó herido en medio del hecho fue trasladado de inmediato al Batallón de Artillería N.º 3 Batalla de Palacé, donde recibe atención médica.

Las autoridades mantienen operaciones de control en la zona para dar con los demás responsables del ataque, mientras que la Fiscalía y personal judicial del Ejército adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.