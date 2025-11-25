En vivo
Federico Gutiérrez pedirá a embajador John McNamara investigar nexos de disidencias Farc con Estado

Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió incluso al presidente Donald Trump que incluyera a la Fiscal Luz Adriana Camargo en la lista Clinton.

Alcalde Fico y jhon Mcnamara- Alcaldía Medellín.jpg
Reunión alcalde Federico Gutiérrez y Embajador en Colombia de Estados Unidos, John McNamara
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

