Federico Gutiérrez pedirá a embajador John McNamara investigar nexos de disidencias Farc con Estado

Desde Medellín solicitarán formalmente a Estados Unidos investigar presuntos vínculos entre el Gobierno Petro y alias 'Calarcá'. El alcalde Federico Gutiérrez anunció que pedirá al embajador en Colombia, John McNamara, revisar los hechos revelados por Noticias Caracol

Tras el fuerte pronunciamiento del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, por las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que solicitará formalmente al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, una investigación internacional sobre los presuntos vínculos entre miembros del Gobierno Nacional y alias Calarcá, señalado cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc.

Gutiérrez calificó como “extremadamente graves” los hallazgos periodísticos y aseguró que estos refuerzan su denuncia de que diferentes estructuras criminales habrían intervenido en procesos políticos recientes. Afirmó que, durante su campaña presidencial, recibió amenazas y restricciones de ingreso a zonas bajo influencia de grupos armados, lo que, en su concepto, también afectó la movilidad de su equipo y simpatizantes. Incluso recordó el asesinato de Jesús Montaño, integrante del pueblo Misak, un líder indígena que lo respaldaba, en el Cauca.

“Pedimos a la justicia que investigue al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Le pedimos al gobierno de los Estados Unidos y lo haré también a través de su embajador John Magnamara que si avancen las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados por ser determinadores del narcotráfico, del terrorismo, sean pedidos en extradición”, afirmó.



El mandatario local cuestionó además la figura de los “gestores de paz”, al señalar que personas con antecedentes por delitos graves habrían sido favorecidas con libertades judiciales. Mencionó que entre ellos estaría alias ‘Calarcá’, a quien relacionó con ataques en Antioquia (como el de los 13 policías asesinados en Amalfi) y con operaciones criminales en Medellín, como los atentados contra torres de energía, la operación de células urbanas del frente 36 de las disidencias de las Farc, y la captura en la ciudad de alias El Tío o El Sastre, presunto integrante de esa organización, ocurrida tras uno de esos ataques.

También se sumó a las críticas que hizo el gobernador Rendón sobre Jaime Mejía: “El señor Wilmar Mejía es el representante directo de Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No es casual todo lo que allí pasa, cómo se han tomado muchas de las instituciones públicas. No es casual cómo vienen organizándose a través de primeras líneas para generar terrorismo urbano”, señaló el mandatario seccional.

Gutiérrez expresó preocupación por el manejo de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección, afirmando que decisiones adoptadas desde esas oficinas han debilitado la seguridad de autoridades territoriales mientras, según él, otorgaban beneficios a estructuras armadas.

El alcalde pidió que la justicia colombiana y organismos internacionales preserven las pruebas, avancen en las investigaciones y determinen responsabilidades. Advirtió que las denuncias generan inquietudes sobre la seguridad de gobernantes regionales y sobre la solidez institucional del país, por lo que insistió en que “todas las instituciones deben actuar para darle claridad y tranquilidad a Colombia”.