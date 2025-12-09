Así están las listas para la Cámara de Representantes por Santander en Elecciones de 2026

En el marco de las elecciones legislativas del próximo año, los diferentes partidos políticos han dado a conocer las listas de candidatos que buscarán un escaño en la Cámara de Representantes por Santander.

Estas listas incluyen a destacados políticos y nuevos rostros que se presentan ante los votantes del departamento con propuestas que van desde el fortalecimiento de la infraestructura hasta el impulso de políticas sociales y económicas. A continuación, se presenta un resumen de las listas conformadas por cada partido:

Partido Conservador

El Partido Conservador, que ha sido una de las fuerzas tradicionales de la política santandereana, ha definido una lista amplia de candidatos, encabezada por Lina María Barrera y Silvia Natalia Fandiño Ardila. Otros nombres relevantes incluyen a Juan Carlos Orozco, Henry Riaño, y Rita Yined Sánchez. La lista se completa con la presencia de jóvenes liderazgos como Juan Diego Sanmiguel y Guillermo León Blanco Valencia.

Dignidad y Compromiso

El partido Dignidad y Compromiso, que ha venido ganando terreno en el departamento, presenta a Carlos Roberto Alexander Ávila y Laura Cristina Herrera como sus principales figuras. Además, la lista incluye a Nixon Yecid Guzmán, Luis Roberto Schmalbach y Javier Alonso Villamizar, quienes abogan por un enfoque de justicia social y participación ciudadana.



AVANZA

Con una propuesta fresca y de renovación, AVANZA propone nombres como Aleida Noguera Puerto, Ludwing Mantilla Castro y Paula Andrea Mantilla. Esta lista se caracteriza por la incorporación de nuevas figuras como Yesid Leonardo Silva y Kevin Andrés Henao, William Mauricio Torres Cárdenas y Jennyfer Almeida Carrillo.

Centro Democrático

El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha conformado una lista con figuras como Sergio Ernesto Arenas Castellanos, Ligia Mireya Muñoz y Miguel Ángel Pinto. También están Mauricio Martínez Triana, Leonor Patricia Celis Aponte, Luz Marina Gómez Naranjo, Jonathan Eduardo Pineda López.

Coalición Cambio Radical, Colombia Justa Libres y ASI

La coalición conformada por Cambio Radical, Colombia Justa Libres y ASI ha integrado a personajes como Juan Carlos Celis, Daniela Yomara Hernández y Erika Johana Gómez, Luz Marina Toloza Rojas, José Alberto Calderón Castañeda, Erwin Jiménez Becerra, Angélica María Mateus Santamaría.

Partido Liberal

Con una de las listas más grandes, el Partido Liberal tiene en Mario José Carvajal Jaimes y Luisa Adriana Hernández a dos de sus principales referentes. A ellos se suman Carlos Luis Anaya, Jairo Demis Toquica y Lady Johanna Gómez.

Partido LIGA

El Partido LIGA, que ha crecido en importancia en los últimos años, presenta una lista variada con nombres como Luis Roberto Ordóñez, Carlos Eduardo Madrid y Leydi Carolina González.

Partido de La U

El Partido de la U, que ha jugado un papel clave en la política regional, ha postulado a figuras como Sergio Isnardo Múñoz, Oscar Miguel Joya y Julián Andrés Fonseca, Luz Elena Rodríguez, María Isabel Mantilla, Yulexy Judith Villamizar, Diego Fran Ariza.

Coalición Partido Verde y En Marcha

La coalición entre el Partido Verde y En Marcha ha incluido en su lista a Luis Ferley Sierra Jaimes y Yesica Yenire Ravelo, quienes han destacado por su activismo. También están presentes Derly Alejandra Hernández y Jonathan Delgado, Javier Archila León, Paola Andrea Cháves Ramos, Carlos Fernando Sotomonte.

Pacto Histórico

Finalmente, el Pacto Histórico, presenta a Camilo Torres, Yolanda Silva y Jorge Flórez, María Velasco, Juan De Dios Tarazona, Cristina Obregón, Andrés Parra.

