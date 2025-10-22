En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump asegura sobre su cumbre aplazada con Putin: "No quiero una reunión desperdiciada"

Trump asegura sobre su cumbre aplazada con Putin: "No quiero una reunión desperdiciada"

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin.

Video: así fue el apretón de manos entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), estrecha la mano y saluda al presidente ruso, Vladimir Putin.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.

" type="text/html" data-cms-ai="0">"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.

Donald Trump y Putin
Donald Trump y Putin
Foto: AFP

"Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente", dijo el republicano durante un acto en la oficina presidencial estadounidense para celebrar la festividad india del Diwali.

Trump aseguró que notificará públicamente nuevos avances en este terreno "en los próximos dos días" ya que, según él, "están sucediendo muchas cosas" en el frente diplomático.

La Casa Blanca confirmó hoy mismo que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato".

El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth (izq.), y la fiscal general, Pam Bondi (der.), habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C.
Foto: AFP

No obstante, Trump mantuvo hoy el optimismo diciendo: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelenski quiere que termine y yo pienso que va a terminar".

Durante el evento de hoy, en el que participaron destacados miembros de la comunidad india en EE.UU., Trump también volvió a insistir en que Delhi se ha comprometido a dejar de comprar crudo ruso de manera paulatina y que así se lo aseguró hoy mismo en una llamada telefónica el presidente indio, Narendra Modi.

