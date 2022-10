Es falso que yo hablé con Santrich sobre caso Álvaro Gómez: Henry Acosta desmiente a Piedad Córdoba

La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba entregó su testimonio ante la JEP por el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, pues ella ha dicho que algunas fuentes humanas le revelaron detalles que ayudarían a comprobar que efectivamente fueron las Farc los responsables del hecho, aunque ella hizo la salvedad de que no puede asegurar con certeza que fue la guerrilla, pues lo que conoce es por lo que le han contado.

En ese sentido dijo que Henry Acosta, facilitador de los diálogos de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. le comentó que en una reunión en La Habana, durante las negociaciones, Jesús Santrich lo habría reunido a él y a otros amigos del expresidente Ernesto Samper para contarles detalles y revelar el crimen.

"Henry Acosta era un facilitador del acuerdo muy importante y él me comenta que Santrich, a él y a otras personas que eran amigos, les había comentado sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y que el padre Francisco de Roux ya sabía porque Pablo Catatumbo le había dicho", señaló Córdoba.

En diálogo con Blu Radio, Henry Acosta aseguró que conoció sobre la responsabilidad de las Farc en el crimen de Gómez Hurtado tres días antes de que la extinta guerrilla se adjudicara la responsabilidad públicamente, pues el senador Carlos Lozada, en el año 2020, le había comentado que iban a aceptarlo; sin embargo, resaltó que durante La Habana nunca se habló del tema.

"Es totalmente falso, que quede grabado, con Piedad Córdoba yo en la vida mía, y cumplo 74 años ahorita en noviembre, solamente he hablado una sola vez y fue por unos 2 o 3 minutos en un avión que me paré a saludarla y le dije 'doctora Piedad usted no sabe quién soy yo, yo me llamo Henry Acosta y vengo a saludarla' le dije que iba para La Habana y hablamos en ese momento y nunca más".

