Declaran asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como crimen de lesa humanidad

El homicidio de Álvaro Gómez Hurtado es un crimen de lesa humanidad, así lo notificó este lunes la Fiscalía a la familia del dirigente político conservador, quien falleció víctima de un atentado terrorista en noviembre de 1995.

Con la declaratoria, la investigación del asesinato no solo no prescribirá sino que los responsables no tendrán ningún beneficio por parte de la justicia.

Álvaro Gómez fue víctima de dos sicarios noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy, 22 años después se decisión que aún no tiene resultados.