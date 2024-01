JEP negó solicitud de familia de Álvaro Gómez para interrogar a Salvatore Mancuso por el magnicidio

La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud que, el pasado mes de diciembre, había hecho la familia de Álvaro Gómez Hurtad o para escuchar la versión de Salvatore Mancuso alrededor del magnicidio del exsenador y candidato presidencial.

La solicitud nació después de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, declarara que conocía las circunstancias y la autoría detrás del asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

En el documento, la JEP explicó que la decisión se tomó a partir de que el proceso de aportes tempranos a la verdad que cursa es de “tipo dialógico y no una adversarial. Por tal razón, no existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida que no se trata de un proceso ordinario sino transicional”.

Bajo ese argumento, la magistrada Julieta Lemaitre no admitió practicar esa prueba, que ha sido solicitada por los abogados de Gómez Hurtado y su escolta José del Cristo Huertas.

Hay que recordar que ya ha sido negada una petición similar, pero para el tribunal especial no existe un derecho de contradicción de pruebas. La sala de reconocimiento estudia si esa jurisdicción asume el caso después de que las extintas Farc se responsabilizaran del magnicidio.

En la nueva decisión también se conoce que, “esto significa que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria”.

Hasta el próximo 1 de febrero, la JEP debe entregar sus observaciones sobre si toman el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado o debe continuar en la justicia ordinaria. Para los abogados de la familia es necesario escuchar a Mancuso, después de que manifestará que tenía conocimiento sobre el magnicidio.

