Andi pide cautela en la discusión del mínimo: Mañanas Blu, lunes, 16 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 16 de febrero de 2026:
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló de la reunión con el Gobierno sobre el salario mínimo 2026.
- Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se refirió del salario mínimo 2026 y sus efectos.
- Hernán Penagos, registrador nacional, comentó sobre las elecciones del 8 de marzo.
- Ángela Vergara, representante a la Cámara, dio detalles sobre la denuncia de la detención de su hijo por ICE en Estados Unidos.
