Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Corte sanciona a abogado por usar inteligencia artificial y citar fallos que no existen

Corte sanciona a abogado por usar inteligencia artificial y citar fallos que no existen

El abogado, lejos de corregir el error, presentó un segundo escrito en el que añadió cuatro nuevas citas, también inexistentes.

