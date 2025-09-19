En vivo
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Corte Suprema alerta que inteligencia artificial podría amenazar la democracia

Corte Suprema alerta que inteligencia artificial podría amenazar la democracia

El presidente del organismo, Octavio Tejeiro, alertó que la desinformación en redes sociales y el auge de la inteligencia artificial pueden abrir camino a estos peligros para la sociedad.

Corte Suprema alerta que inteligencia artificial
Corte Suprema alerta que inteligencia artificial
Foto: referencia, Blu Radio
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, advirtió que la tecnología y el uso de la inteligencia artificial representan una amenaza para la democracia, pues facilitan la difusión de mentiras en redes sociales, generan polarización y abren paso al populismo y, con él, a las autocracias.

En su intervención durante el Congreso Nacional de Transportadores de Colfecar en Cartagena, el magistrado sostuvo que las redes sociales se han convertido en un escenario donde “todos los días circulan verdades que no lo son”, lo que contribuye a la exaltación de pasiones como el odio, la violencia y el miedo, debilitando los valores democráticos de convivencia pacífica y respeto.

Tejeiro también señaló que el cambio climático constituye un riesgo para las democracias, ya que cada acción o inacción ambiental tiene repercusiones globales que podrían desencadenar crisis sociales y económicas. A esto sumó la caída de la natalidad, fenómeno que está reduciendo el número de jóvenes y que, a futuro, podría impactar sistemas educativos, productivos y de participación ciudadana.

El magistrado insistió en que estos factores deben asumirse como desafíos colectivos que demandan fortalecer valores esenciales de la democracia como la alternancia en el poder, la participación ciudadana y el respeto a la independencia judicial.

Finalmente, invitó a defender el pacto constitucional de 1991 y a promover una cultura de justicia que vaya más allá de los estrados judiciales: “La justicia somos todos”, subrayó, al tiempo que llamó a confiar en las instituciones democráticas como garantía de paz, libertad e igualdad en Colombia.

