Expertos hacen fuerte llamado a responsabilidad ciudadana ante el cambio climático y la IA

En 2025, Caracol Televisión celebra la décima edición de su Premio a la Protección del Medio Ambiente, un reconocimiento que desde 2015 ha estimulado la presentación de proyectos y empresas comprometidas con la conservación ambiental en Colombia. Este galardón busca visibilizar la importancia de proteger el entorno natural y motivar un cambio de comportamiento tanto a nivel ciudadano como empresarial.

El historiador alemán Philipp Blom resaltó en El Radar que la humanidad se encuentra frente a una "catástrofe galopante" y subrayó la necesidad de actuar con valentía para enfrentar problemas como el cambio climático, la inteligencia artificial y la amenaza nuclear. Según Blom, aunque la tecnología y los recursos para cambiar la situación existen, la acción colectiva y responsable es fundamental.

Por su parte, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez destacó en El Radar que las tres grandes amenazas actuales—cambio climático, inteligencia artificial y riesgo nuclear—requieren que la ciudadanía asuma un rol activo más allá de los liderazgos políticos. "Nuestro viejo paradigma, en el que los ciudadanos esperaban soluciones de los políticos, ha cambiado. Hoy, la responsabilidad recae en todos nosotros", afirmó.

Blom enfatizó que la experiencia y la educación colectiva son claves para transformar la sociedad: "No aprendemos solo con argumentos inteligentes; aprendemos a través de experiencias que nos muestran la realidad. Es posible cambiar nuestro comportamiento y, por lo tanto, el rumbo de la humanidad".

Además, se abordó la influencia de las redes sociales y la concentración de poder económico sobre la información, alertando sobre cómo estas dinámicas pueden fragmentar la realidad compartida y dificultar la cooperación ciudadana. Tanto Blom como Vásquez coincidieron en que los medios de comunicación tradicionales, con estándares periodísticos y compromiso con los hechos, juegan un papel vital para garantizar la democracia y generar conversaciones constructivas sobre el futuro.