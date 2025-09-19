Ruta de la seda: se abre camino a uso de IA para vigilar plataformas como Temu

Blu Radio revela detalles del acuerdo de entendimiento entre Colombia y China en materia de regulación y protección al consumidor, un memorando de 5 páginas que forma parte de la decena de acuerdos firmados por Colombia y China desde que el país anunció su adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta o Ruta de la seda.

El alcance del acuerdo incluye compartir estrategias sobre el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) y otras herramientas tecnologicas aplicadas a la mejora de la seguridad de productos y a la supervision del mercado, mientras que otro punto señala la posibilidad de compartir experiencias específicas sobre la supervisión del comercio electrónico y las ventas en línea.

China es uno de los grandes jugadores del comercio electrónico mundial con plataformas como Shein y Temu y este memorando abre la puerta a que la protección de los consumidores colombianos que los compren se haga usando como guía los parámetros chinos. Piense, por ejemplo, en que en esas plataformas se venden productos eléctricos, juguetes para niños, golosinas, entre otros.

El memorando no obliga a Colombia a cambiar su normativa de protección al consumidor, sin embargo, el espíritu del acuerdo sí es intercambiar información sobre las regulaciones de cada país a la hora de vigilar el mercado y hace cumplir las disposiciones en materia de calidad y seguridad en distintos productos.



“Aunque el Memorando de Entendimiento (MdE) no es jurídicamente vinculante, sí crea un marco de trabajo con China en seguridad y calidad de productos. Ese solo hecho —alinear prácticas con una autoridad de un país que no opera como economía de mercado y cuyos enfoques de certificación y control difieren de los estándares que Colombia ha construido con referentes OCDE/EE. UU.— amerita cautela. El alcance previsto (intercambio normativo, vigilancia —incluida la del comercio electrónico—, trazabilidad e incorporación de IA) puede derivar, en la práctica, en una convergencia regulatoria de facto que presione ajustes locales y reoriente prioridades institucionales”, advirtió la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture.

Otros apartes del acuerdo apuntan a intercambiar información sobre cómo las empresas pueden fortaceler los sistemas de control y trazabilidad de distintos productos.

El memorando tiene una duración de 5 años y para darlo por terminado Colombia tiene que avisar al gobierno Chino con 6 meses de antelación. De momento no existe un plan de trabajo específico para implementar los compromisos del acuerdo.