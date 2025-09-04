Publicidad

¿Habrá más impuestos para compras por Temu o Shein? Esto dice Analdex tras propuesta de reforma

El gremio encargado del comercio exterior en el país se refirió a uno de los puntos que podría afectar a millones de colombianos que adquieren sus productos por estas plataformas.

Habrá más impuestos para compras por Temu o Shein
Así serán los nuevos impuestos.
Foto: AFP
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 02:00 p. m.

En medio de la polémica por la reforma tributaria del Gobierno nacional, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) cuestionó los alcances de un proyecto que pretende recaudar 26.3 billones de pesos.

Desde el gremio aseguran que los nuevos impuestos al diésel, gasolina y carbón afectarán directamente al sector en los costos logísticos.

Su presidente, Javier Díaz, se refirió a la propuesta de imponer un IVA del 19% a los pedidos realizados en plataformas como Shein, Temu, Amazon, entre otras.

La popularidad de Temu la convierte en un sitio de interés para estafadores
Temu
Foto: AFP.

La medida establece que todas las compras hechas en páginas internacionales tendrían que pagar el gravamen, sin importar que sean menores a 200 dólares (cerca de 800.000 pesos colombianos). Actualmente, los envíos de este tipo no pagan el impuesto a menos que sean mayores al valor recién mencionado.

Precisamente, para Díaz, es un punto que se puede negociar con los socios comerciales de Colombia, puntualmente con Estados Unidos y con China. “Es un tema que hemos planteado que lo revisemos, lo reglamentemos, de una parte, con los socios comerciales con los cuales tenemos eso negociado, por ejemplo, Estados Unidos. Lo que hace la reforma, es decir: con Estados Unidos esto no aplica, pero para los otros les vamos a incrementar el IVA, esa es una salida”, dijo el presidente de Analdex, Javier Díaz, en medio del Congreso Nacional de Exportadores.

El ejecutivo aseguró que, aun con esta opción, el país debería tener una regulación con productos procedentes, más no originarios de estos países.

Publicidad

Cabe recordar que, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya es necesario que las plataformas de este tipo cuenten con un comportamiento voluntario, teniendo en cuenta la masificación en el uso de las páginas.

Con este punto de la reforma, desde el Gobierno nacional esperan obtener un recaudo de 640.000 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto, a corte del 2024, Estados Unidos fue el principal socio comercial en este tipo de comercios, con un 89%; le sigue China, con un 5%; España, con un 3%; Panamá, con un 2%; y otros países, con un 1%.

