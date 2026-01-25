FNA le dará la ayuda para comprar casa en 2026: esta es la cuota inicial que debe tener ahorrada

Comprar vivienda sigue siendo una de las grandes metas de las familias colombianas y, de cara a 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) continúa siendo una de las herramientas preferidas por los ciudadanos. Con ajustes en los planes de financiación para vivienda usada, la entidad ha fortalecido su oferta de crédito hipotecario, lo que permitiría la compra incluso de inmuebles de alto valor, como una casa de 600 millones de pesos, por ejemplo.

Sin embargo, muchos colombianos que esperan acceder a vivienda propia se preguntan cuánto dinero deben tener ahorrado para dar ese paso inicial.



Cuota inicial para comprar vivienda con el FNA en 2026

Según las condiciones vigentes del FNA, la financiación para vivienda usada puede alcanzar hasta el 90 % del valor del inmueble. Esto indica que, en el mejor de los escenarios, la cuota inicial mínima para comprar vivienda sería del 10 %.

En el caso de una vivienda con un valor de 600 millones de pesos, se presentan dos escenarios posibles:



Cuota inicial del 10 %: alrededor de 60 millones de pesos, aplicable bajo condiciones específicas y tras el estudio de capacidad de pago.

alrededor de 60 millones de pesos, aplicable bajo condiciones específicas y tras el estudio de capacidad de pago. Cuota inicial del 20 %: cerca de 120 millones de pesos, porcentaje que suele ser estándar para viviendas No VIS.

El monto final no depende únicamente del precio del inmueble. El FNA evalúa los ingresos del solicitante, sus gastos mensuales y las obligaciones financieras vigentes, factores que determinan el valor real del crédito aprobado.

Condiciones del FNA para comprar vivienda usada

Además de la cuota inicial, existen varios requisitos que deben tenerse en cuenta antes de comprar una casa. El Fondo Nacional del Ahorro exige que el inmueble cuente con un avalúo comercial realizado por una entidad autorizada y que la compraventa se formalice mediante escritura pública.



Entre los puntos clave del crédito se encuentran:



Financiación de hasta el 90 % del valor del inmueble.

Vivienda usada sin límite de antigüedad.

Tasas competitivas en pesos, con plazos de 5 a 20 años, o en UVR, de 5 a 30 años.

Afiliación al FNA, ya sea por cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Adicionalmente, el programa Generación FNA ofrece un alivio para menores de 30 años, con una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés vigente.

¿En cuánto queda la cuota inicial si es una vivienda VIS o VIP?

Para el año 2026, una vivienda VIS o VIP tiene un valor máximo de 150 salarios mínimos, es decir, $262.635.750, teniendo en cuenta que el salario mínimo para ese año quedó en $1.750.905.

En este escenario, la cuota inicial estimada sería:



10 % del valor del inmueble: aproximadamente 26 millones de pesos.

20 % del valor del inmueble: cerca de 52 millones de pesos.

El FNA recomienda utilizar su simulador de crédito para conocer cifras exactas de acuerdo con los ingresos y el perfil financiero de cada solicitante.