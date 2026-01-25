En vivo
Blu Radio  / Economía  / FNA le dará la ayuda para comprar casa en 2026: esta es la cuota inicial que debe tener ahorrada

FNA le dará la ayuda para comprar casa en 2026: esta es la cuota inicial que debe tener ahorrada

Según las condiciones vigentes del FNA, la financiación para vivienda usada puede alcanzar hasta el 90 % del valor del inmueble.

