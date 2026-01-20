Deportivo Pereira mueve la caja registradora para salir de la "lista negra"

Deportivo Pereira adelanta contrarreloj una serie de movimientos financieros con el objetivo de salir de la denominada “lista negra” de la Fifa y poder habilitar a los jugadores que contrató para la temporada 2026 del fútbol colombiano. En las últimas horas, el club matecaña recibió un ingreso clave que le ha permitido empezar a aliviar su compleja situación económica.

Según contó el periodista Cristian Marín en Blog Deportivo, el Pereira recibió un pago pendiente desde la MLS, específicamente del LA Galaxy, correspondiente a una deuda relacionada con el traspaso de Emiro Garcés. Con ese dinero, el club logró cancelar tres quincenas que adeudaba a su plantilla profesional, dando un primer paso para reducir el malestar interno entre los futbolistas.

Aunque el abono representa un alivio parcial, todavía existen primas pendientes, un tema que mantiene inconformes a varios jugadores del plantel. Sin embargo, desde el entorno del club aseguran que durante el transcurso de la tarde de este 20 de enero se realizanrán nuevos pagos con el fin de saldar las deudas que originaron las sanciones internacionales.

El principal objetivo del Deportivo Pereira es que la Fifa levante las tres sanciones vigentes que actualmente le impiden inscribir jugadores que contrataron para el primer semestre del 2026.



Otra deuda del Pereira

Además de las sanciones impuestas por la Fifa, el matecaña enfrenta un castigo derivado de la Comisión del Estatuto del Jugador, relacionado con una deuda con Patriotas Boyacá, que rondaría los 50 millones de pesos. Esta situación también bloquea la inscripción de futbolistas, por lo que el Pereira deberá ponerse al día no solo a nivel internacional, sino también en el ámbito local.



A esto se suma la vigilancia de la Superintendencia, que se mantiene firme y atenta, especialmente en lo que respecta a la legitimidad de los recursos que está utilizando el club para cumplir con sus obligaciones.

Por el momento, el Deportivo Pereira aún aparece en la página oficial de la Fifa con las tres sanciones activas, pese a la iniciativa de comenzar a saldar sus deudas económicas.