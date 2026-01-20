El dato del uruguayo Édgar Elizalde que preocupa a la hinchada de Millonarios

De película fue la presentación de Millonarios del central uruguayo Édgar Elizalde desde el fútbol argentino, a través de sus redes sociales. El futbolista llegó como agente libre y con la ilusión de "hacer historia" en el fútbol colombiano con "un grande" para dejar todo su talento en cancha.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Édgar Elizalde se convirtió en nuevo jugador del equipo. El central llegó como agente libre y firmó su contrato por un año”, informaron en un comunicado.

No obstante, los números del central han causado preocupación y en especial por el nivel que tuvo a lo largo del 2025 que llevó a salir gratis de Platense, pese que, en su momento, el uruguayo fue considerado uno de los mejores prospectos sub-20.

Édgar Elizalde con camiseta de Millonarios. X: @MillosFCoficial

El preocupante dato de Édgar Elizalde en 2025

El 2025 fue un año en donde, lamentablemente, el ritmo de competencia de Elizalde bajó en comparación con temporadas anteriores y prueba de ello fue que solamente disputó tres partidos como titular con la camiseta de Platense, un dato que preocupó a un sector de la hinchada sobre el ritmo que podría tener al momento de vestir la camiseta embajadora.



Sin embargo, en 2025 tuvo un total de 462 minutos en cancha en 11 partidos, repartidos en competencias argentinas como el Trofeo de Campeones, Clausura, Copa Argentina, Apertura y Playoff.

Pero si se toma de referencia el total de su carrera, el central de 25 años ha disputado un total de 126 partidos con tres goles y una asistencia, desde su debut en 2018 en Pescara de Italia y pasando por diversos clubes como Peñarol, Independiente, Liverpool (Uruguay) y Platense.

Esta nueva etapa de Elizalde será crucial en su carrera y de suma importancia para Millonarios en su necesidad de tener un jugador en esa posición que solucione algunos problemas en el esquema táctico de Hernán Torres.