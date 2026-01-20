Millonarios oficializa defensor uruguayo para la liga y Copa Sudamericana

Millonarios continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026, que incluye su participación en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. El club embajador hizo oficial la llegada del defensor uruguayo Édgar Elizalde, zaguero central de 25 años que se convierte en el octavo refuerzo del equipo bogotano.

Elizalde llega procedente de Platense de Argentina, club en el que militó durante el último año. Su anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Millonarios, con un mensaje cargado de simbolismo sobre la tradicional “garra charrúa”, destacando el carácter, la entrega y la solidez defensiva que caracterizan al fútbol uruguayo.

"Agradecerles por los mensajes que he recibido y decirles que de mi parte va a ver un compromiso al 100%"🎙️Ⓜ️ pic.twitter.com/6xQTyqSPFE — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 20, 2026

Estadísticas de Édgar Elizalde

En cuanto a sus estadísticas recientes, el defensor disputó 11 partidos con Platense en la temporada anterior, sin registrar goles ni asistencias y recibiendo una tarjeta amarilla. Édgar Elizalde es un central zurdo de 1,82 metros de estatura, nacido en Montevideo y formado futbolísticamente en el interior de Uruguay.

Inició su carrera en Montevideo Banda FC y posteriormente dio el salto al fútbol europeo, donde permaneció cuatro años en el Pescara Calcio de Italia. Luego regresó a Sudamérica para vestir las camisetas de Peñarol, Independiente de Argentina, Liverpool de Uruguay y recientemente Platense.



Édgar Elizalde con camiseta de Millonarios. X: @MillosFCoficial

El propio jugador explicó que su decisión de llegar a Millonarios estuvo motivada por la historia y grandeza del club, así como por las referencias positivas de excompañeros que ya pasaron por la institución. Además, aseguró que su objetivo será aportar solidez defensiva, agresividad en la marca y versatilidad, ya que también puede desempeñarse como lateral en momentos puntuales.

“Vengo a dar el 100 %, a contagiar al equipo y a trabajar día a día para hacerlo mejor”, afirmó Elizalde, quien también agradeció los mensajes de respaldo enviados por la hinchada azul desde que se conoció su fichaje.

Con la incorporación de Édgar Elizalde, Millonarios suma una pieza más a una nómina renovada que ya cuenta con nombres como Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, en la apuesta del club por ser protagonista tanto en la liga local como en el escenario internacional.