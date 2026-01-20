Empezó la séptima jornada de la Champions League con goleadas y partidos claves

Este martes, 20 de enero, comenzó la séptima jornada de la Uefa Champions League. La jornada se abrió con la goleada del equipo belga Brujas, que venció 4-1 al Kairat de Kazajistán.

A las 3:00 de la tarde comienzan los partidos más emocionantes de esta importante copa de clubes. El Tottenham de Inglaterra se enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania; el Inter recibirá al Arsenal de Inglaterra; el Barcelona jugará contra el checo Slavia Praga; y el Sporting de Lisboa, donde jugará el delantero colombiano Luis Javier Suárez, buscará la victoria ante el París Saint Germain.



Fecha 7 de la Champions League EN VIVO

El equipo deportivo de Blu Radio, a través del canal de YouTube, transmitirá y narrará el encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco. Este partido se jugará a las 3:00 de la tarde, en simultáneo con los encuentros ya mencionados.

Así mismo, se presentó la primera sorpresa de la jornada, ya que el Bodo/Glimt de Noruega goleó al Manchester City 3-1.

De manera temporal, en la tabla que Blu Radio actualizará al final de la jornada deportiva, el Arsenal encabeza la clasificación con un invicto de cinco partidos. Lo sigue el Bayern Múnich y en el tercer lugar se ubica el París Saint Germain.



La séptima jornada de la Uefa Champions League es la penúltima antes de que se definan los equipos que clasificarán directamente a los octavos de final. La dinámica funciona de la siguiente manera: los primeros ocho equipos pasan directamente a octavos, mientras que los equipos que queden entre los puestos noveno y vigésimo cuarto se enfrentarán en los play-offs eliminatorios. Los ganadores de estas llaves disputarán los octavos de final.

