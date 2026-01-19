Mbappé defiende a Vinicius tras abucheos de hinchada en el partido Real Madrid vs. Levante

La tribuna del Real Madrid abucheó y silbó al delantero brasileño Vinicius Junior. En la rueda de prensa posterior al partido, el francés Kylian Mbappé, también delantero del conjunto merengue, manifestó su solidaridad con su compañero y reflexionó sobre lo ocurrido.

“Lo que no me gustó fue que si pitan a alguien debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar solamente a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos el carácter para cambiar esto. No pienso que el madridismo está en contra nuestra, está enfadado, pero estoy seguro de que volverá con nosotros”, afirmó el atacante.

Asimismo, adujo que “no es la culpa de Vini, es la culpa de toda la plantilla”. También pidió a la afición madridista no pitar ni abuchear a un solo jugador, puesto que la responsabilidad es colectiva, y manifestó que el equipo debe mejorar.

Vinicius Jr Foto: AFP

Fnal de la Copa de África

Mbappé también se refirió a lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, señalando que pasó la mitad de la noche hablando por teléfono con el defensa marroquí Achraf Hakimi. Precisó que “comprende cómo debe sentirse ahora, que él mismo ha pasado por eso y que seguramente sentirá decepción y rabia”. Indicó que el pueblo marroquí esperaba este título desde hace años, pero que así es la vida de un futbolista y que lo ayudará. Concluyó afirmando que “antes de pensar en el aspecto deportivo, se debe pensar en la persona”.



En la misma línea, el francés expresó su empatía y solidaridad con las víctimas del accidente de trenes en Córdoba, España.

El Real Madrid jugará este martes, 20 de enero, contra el AS Mónaco, a las 3:00 de la tarde, hora local, por la séptima jornada de la UEFA Champions League.