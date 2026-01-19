En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Sube a 39 el número de muertos por la colisión de dos trenes en España

Sube a 39 el número de muertos por la colisión de dos trenes en España

En esta imagen fija de un vídeo tomado y publicado el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se ven trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren Iryo de alta velocidad descarriló y fue golpeado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026. Al menos 39 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente de tren más mortal en España en más de una década.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

