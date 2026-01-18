En vivo
Más de 10 muertos y 25 heridos deja descarrilamiento de dos trenes en España

Tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.

Foto captura de pantalla de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

