En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz al lado de Mbappé y Haaland en importante reconocimiento: "No hay otro igual"

Luis Díaz al lado de Mbappé y Haaland en importante reconocimiento: "No hay otro igual"

El guajiro está imparable en Europa y el mundo del fútbol se lo reconocen aplaudiendo su rendimiento comparándolo con los mejores del mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad