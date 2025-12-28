Luis Díaz al lado de Mbappé y Haaland en importante reconocimiento: "No hay otro igual"

Tras su salida del Liverpool, Luis Díaz comenzó a vivir su mejor momento desde que llegó a Europa. Ni con los Reds ni con los dragones de Porto el guajiro estuvo en un nivel tan alto como desde que firmó con el FC Bayern en esta temporada.

Su técnico, Vicent Kompany, no se ha cansado de elogiarlo y de resaltar lo importante que ha sido su llegada para llevar a todo el equipo a un máximo nivel. Pero, ahora, esto se confirmó con el reconocimiento de Goal, uno de los portales más famosos del mundo, en incluirlo en el mejor once de la temporada de este 2025.

Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz // Fotos: AFP / FC Bayern

Luis Díaz, en el mejor once ideal de Europa este 2025

Al lado de figuras como Lamine Yamala, Kylian Mbappé, Earling Haaland o Nuno Mendes, entre otros, Díaz figuró como parte del once ideal de la temporada en Europa en esta primera parte del 2025.

"Luis Díaz está demostrando ser la mejor contratación de la ventana de transferencias de verano de 2025. El Bayern tenía una tarea difícil en sus manos para reemplazar a Leroy Sané cuando se fue al Galatasaray, pero Díaz ha demostrado ser una mejora con respecto al ex extremo del Manchester City, anotando 13 goles y otorgando siete asistencias en sus primeras 22 apariciones para los gigantes alemanes, mientras también forjaba una relación telepática con Kane", indicó el portal sobre la razón para elegirlo.



Este fue el 11 ideal en Europa

Arquero: Thibaut Courtois (Real Madrid).

Thibaut Courtois (Real Madrid). Lateral derecho: Jurren Timber (Arsenal).

Jurren Timber (Arsenal). Defensores centrales: Dayot Upamecano (Bayern Múnich) y Gabriel Magalhaes (Arsenal),

Dayot Upamecano (Bayern Múnich) y Gabriel Magalhaes (Arsenal), Lateral izquierdo: Nuno Mendes (PSG).

Nuno Mendes (PSG). Centrocampistas y extremos: Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich).

Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich). Delanteros: Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

Luis Díaz llega al Bayern de Múnich a sus 28 años X: @FCBayernES

Los números del guajiro en Alemania

Pero un reconocimiento así no es sorpresa tras el gran nivel que ha mostrado en tan solo seis meses. Díaz ha disputado 22 partidos con la camiseta de los bávaro, en donde ha anotado 13 goles y ha dado 7 asistencias con un rendimiento de hasta 8.5 en algunos partidos.