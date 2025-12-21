Luis Díaz le dice adiós al 2025 con gol: Bayern Múnich aplastó 4-0 al Heidenheim

El Bayern Múnich cerró el 2025 con autoridad. En la última jornada del año en la Bundesliga, el equipo bávaro goleó 4-0 al Heidenheim y se despidió del calendario con un Luis Díaz protagonista, autor de un gol clave que confirmó su buen momento tras regresar de una breve ausencia por sanción.

El partido, correspondiente a la fecha 15 del campeonato alemán, dejó sensaciones positivas para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, que no solo mantuvo el liderato, sino que también recuperó a una de sus piezas más desequilibrantes en ataque.



Bayern Múnich cierra el año con goleada y liderazgo en la Bundesliga

Desde el inicio, el Bayern impuso condiciones. La presión alta y el dominio del balón marcaron el ritmo del encuentro ante un Heidenheim que poco pudo hacer para contener la jerarquía visitante. Al minuto 14, Michael Olise ejecutó un tiro de esquina preciso y Josip Stanišić apareció en el área para abrir el marcador con un certero cabezazo.

El control fue total y, antes del descanso, Olise volvió a ser protagonista con un remate bien colocado que amplió la ventaja. Con el 2-0, el Bayern manejó los tiempos del partido y dejó claro por qué lidera la tabla con 41 puntos, mientras su rival sigue comprometido en la parte baja.



Luis Díaz vuelve y responde con gol para cerrar el 2025

¡Gol de Luis Díaz con dedicatoria especial! 🤩



Ya golea el Bayern 3-0 al Heidenheim. ⚽️ pic.twitter.com/ebiF3p0Fxr — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 21, 2025

El regreso de Luis Díaz era uno de los focos del partido. Tras dos semanas sin actividad y tres partidos ausente, el colombiano necesitaba minutos y confianza. Aunque en el arranque se le notó algo falto de ritmo, con el paso de los minutos empezó a soltarse y a asociarse mejor por la banda.



Su premio llegó en el segundo tiempo. Luego de un centro preciso de Stanišić, Díaz apareció en el área y conectó un potente cabezazo para marcar el 3-0, firmando así su último gol del año. Fue el octavo tanto del colombiano en la presente temporada de Bundesliga, una cifra que respalda su impacto en el equipo.



Kane sentencia el triunfo y Bayern piensa en 2026

Con el partido definido, Harry Kane puso el broche de oro en el tiempo de adición. El delantero inglés sacó un remate desde fuera del área que se coló en el arco rival para el 4-0 definitivo, confirmando una noche redonda para los bávaros.

Más allá del marcador, el encuentro dejó señales claras: Bayern llega sólido al receso invernal y Luis Díaz vuelve a escena justo cuando el equipo lo necesita. Con la Bundesliga retomándose en enero de 2026, el colombiano cierra el año con confianza, gol y protagonismo, ilusionando a la afición y reafirmando su peso en uno de los clubes más grandes de Europa.