Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Denuncian que el Deportivo Pereira debe dos meses de salario a sus jugadores

Denuncian que el Deportivo Pereira debe dos meses de salario a sus jugadores

En medio de esa crisis, el venezolano Rafael Dudamel renunció al cargo de entrenador del club, que jugó sus partidos del Torneo Finalización de 2025 con un equipo sub-20.

Dinero y Deportivo Pereira
Foto: AFP
Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026

