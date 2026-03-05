En vivo
Blu Radio  / Nación  / ANI ya escogió al consorcio para megaproyecto vial El Estanquillo–Popayán

ANI ya escogió al consorcio para megaproyecto vial El Estanquillo–Popayán

El consorcio ERG Vías Ciudad Blanca, ofertó cerca de $6,5 billones para ejecutar uno de los proyectos viales que unirá el centro con el suroccidente del país.

