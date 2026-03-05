ANI ya escogió al consorcio para megaproyecto vial El Estanquillo–Popayán

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó oficialmente el megaproyecto vial El Estanquillo – Popayán al consorcio ERG Vías Ciudad Blanca, que presentó una oferta económica cercana a 6,5 billones de pesos para ejecutar una de las obras de infraestructura más importantes del suroccidente colombiano.

Este proyecto tiene una inversión total estimada de 8,8 billones de pesos, que incluye los costos de construcción, operación y mantenimiento del corredor durante el periodo de concesión. La cifra ofertada por el consorcio corresponde al valor presentado dentro del proceso de licitación, mientras que el monto total contempla todos los costos asociados al desarrollo del proyecto a lo largo de su ejecución.

La iniciativa busca mejorar la conectividad entre el centro y el sur del país.

“Es un corredor importante que fortalecerá las capacidades competitivas y logísticas del suroccidente colombiano”, aseguró el Presidente de la ANI , indicó Óscar Javier Torres Yarzagaray.



El corredor vial tendrá aproximadamente 252 kilómetros de extensión e incluirá 62 kilómetros de doble calzada, 14 túneles y cerca de 125 puentes, además de obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de variantes para optimizar la movilidad y aumentar la seguridad vial.

La obra se desarrollará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), mediante el cual el concesionario será responsable de financiar parte del proyecto, realizar los estudios y diseños definitivos, gestionar los aspectos ambientales, prediales y sociales, y ejecutar la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor.

Con este proyecto se espera facilitar el transporte de pasajeros y carga, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración territorial entre el centro y el suroccidente del país.