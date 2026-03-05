Un minero murió en derrumbe de un socavón en Segovia; autoridades investigan

La comunidad en el municipio de Segovia se encuentra de luto debido a la trágica muerta de Jaider Santamaría, un minero que se encontraba trabajando dentro de la mina El Silencio cuando repentinamente se reportó un desprendimiento de material que sorprendió al hombre que falleció producto de este lamentable hecho.

Las versiones que se han podido conocer es que Santamaría estaba realizando sus labores cotidianas de explotación de minerales cuando tierra y rocas cayeron sobre él, sin tener la oportunidad de reaccionar, quedando atrapado debajo de los escombros.

Luego de que las autoridades locales supieran de la situación se activó de inmediato un plan de rescate en compañía de algunos compañeros del minero, por lo que después de varias horas de labores complejas se logró llegar hasta el punto del accidente y rescatar el cuerpo del hombre.

Tras producirse el rescate de Santamaría, este fue llevado hasta la superficie en donde las entidades correspondientes comenzaron a realizar las labores de investigación con el fin de establecer con certeza cómo ocurrieron los hechos que tienen de luto al sector minero del departamento de Antioquia.



Por ahora las pesquisas en el Nordeste antioqueño se centrarán en determinar si el desprendimiento de tierra ocurrió factores climáticos que pudieron ocasionar algunas inestabilidades en el terreno o si, quizás, el incidente se dio por algunas irregularidades dentro del sostenimiento del socavón.