En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un minero murió en derrumbe de un socavón en Segovia; autoridades investigan

Un minero murió en derrumbe de un socavón en Segovia; autoridades investigan

Por ahora se busca establecer si el desprendimiento de material se debido a fallas dentro de la mina o a la inestabilidad propia del terreno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad