“Es urgente”: Miguel Uribe Londoño pide auditar y revelar datos de encuesta del Centro Democrático

El exprecandidato Miguel Uribe Londoño reiteró en la necesidad de adelantar una auditoría de la encuesta interna que adelantó el Centro Democrático y a través de la cual se eligió a Paloma Valencia como candidata oficial del partido para la contienda de 2026.

Según Uribe Londoño, “es urgente pedir auditoría y publicación de resultados”, alegando que el problema nunca fue “la encuesta, fue la verdad”.

Ayer, era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados.



Hoy, es urgente.



El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad. — Miguel Uribe (@migueluribel) December 16, 2025

Y es que si bien él fue parte del grupo de precandidatos de esa colectividad, en reemplazo de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá, salió de la contienda en medio de discusiones con los demás participantes.

El pasado 2 de diciembre renunció incluso a su militancia el Centro Democrático luego de que el partido lo retirara porque supuestamente habría ofrecido su apoyo a Abelardo de La Espriella, también precandidato. En ese momento, también había diferencias internas por el método para escoger el candidato final.



“Eso también tiene que quedar claro, pues vuelvo y repito, si he ganado todas las encuestas desde que empecé, desde antes de entrar en la primera encuesta ya estaba yo adelante, pues no pensaba yo hacer esto en el partido por el cual Miguel murió. Miguel Murió haciendo política por el Centro Democrático y por Álvaro Uribe Vélez”, dijo en ese momento.

Por otra parte, es lunes también la senadora María Fernanda Cabal, en medio de la felicitación a Paloma Valencia, pidió la publicación de los datos.

“Entonces, cómo fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender y como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres, en pos de este país”, dijo Cabal.

La senadora María Fernanda Cabal se comprometió a apoyar a Paloma Valencia en su aspiración presidencial pero también pide que se revele todo el proceso de elección de candidatura.



“Entonces, cómo fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso,… pic.twitter.com/MFZwkD6DDW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 16, 2025

Publicidad

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la elección de Valencia como candidata del Centro Democrático y aseguró que ese partido ganará las elecciones.

“Vamos a ganar, la victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria, para que Paloma lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane y Colombia no siga el camino del castrochavismo”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.