En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / “Es urgente”: Miguel Uribe Londoño pide auditar y revelar datos de encuesta del Centro Democrático

“Es urgente”: Miguel Uribe Londoño pide auditar y revelar datos de encuesta del Centro Democrático

La reacción del padre de Miguel Uribe Turbay se da luego de conocerse que Paloma Valencia será la candidata tras ponderar dos resultados de las encuestas realizadas en el partido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad