En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Miguel Uribe Londoño renuncia a su militancia en el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño renuncia a su militancia en el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño dijo que no es cierto que haya dicho que se iba a adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad