Miguel Uribe Londoño renuncia a su militancia en el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño se refirió a la decisión del Centro Democrático de sacarlo del proceso de selección del candidato presidencial. En el mismo sentido, Uribe Londoño anunció que renunciaba a su militancia en el partido.

“Se equivocan aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático. Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas. Me veo obligado a renunciar irrevocablemente, pues ya no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador”, dijo Uribe Londoño.

En el mismo sentido aseguró que sí se ha reunido con Abelardo de la Espriella, pero también con Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y otros precandidatos. Sin embargo, aclaró que nunca le dijo a De la Espriella que se iba a adherir a su campaña.

Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: AFP

“He conversado, converso y seguiré conversando con colombianos ejemplares como Mauricio Gómez Amín, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella, este último con quien, reitero, tengo una extraordinaria relación y a quien le tengo aprecio y admiración; entre otros, para explorar caminos de unión y así derrotar a este desastre y reconstruir la democracia”, dijo Uribe Londoño.



Además, no descartó la posibilidad de adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Respecto a Abelardo, yo no manifesté mi intención de adherir a la campaña de Abelardo, eso vuelve y debe quedar claro. Nosotros conversamos mucho, pero yo estaba en el proceso del Centro Democrático. Eso también tiene que quedar claro, pues vuelvo y repito, si he ganado todas las encuestas desde que empecé, desde antes de entrar en la primera encuesta ya estaba yo adelante, pues no pensaba yo hacer esto en el partido por el cual Miguel murió. Miguel murió haciendo política por el Centro Democrático y por Álvaro Uribe Vélez. Él estaba decidido a hacer lo que estaba haciendo por salvar a Colombia y porque esto cambiara de verdad para los jóvenes y los niños. Si eso se da y si, como seguiremos conversando, y espero seguir con mi estrecha relación con él, si llegamos a que la decisión tiene que ser a él, pues así se hará, pero hoy yo no tengo esa decisión tomada”, señaló Uribe Londoño.