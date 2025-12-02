De la Espriella dice que Miguel Uribe Londoño sí le manifestó la intención de adherir a su campaña

El precandidato Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica que se dio en el Centro Democrático después de que ese partido expulsara a Miguel Uribe Londoño del proceso de selección de candidato presidencial. Lo anterior, según el partido, se habría dado después de que de la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe a decirle que Uribe Londoño le había manifestado su intención de adherirse a su campaña y renunciar a su aspiración presidencial.

De la Espriella, en un comunicado, confirmó esta versión, explicando que se reunió con Uribe Londoño en Barranquilla.

"La semana pasada, el doctor Miguel y personas cercanas a él me pidieron una reunión para adelantar diálogos democráticos en torno a las campañas a la Presidencia, en búsqueda de fórmulas de unidad. Esa reunión se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, en mis oficinas, el domingo pasado. En ella estuvimos presentes siete personas que pueden dar fe de lo ocurrido", señaló de la Espriella.

En el mismo sentido, el abogado de la Espriella dijo que Uribe Londoño hizo referencia a una propuesta que él le había hecho hace un tiempo para que fuera su fórmula vicepresidencial.



"En esa reunión, el Dr. Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial que en su momento le hice", añadió de la Espriella.

Abelardo de la Espriella Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

Según el precandidato, él le dijo a Uribe Londoño que en este momento no se podía evaluar esa posibilidad, teniendo en cuenta el proceso interno que adelantaba el Centro Democrático.

"Yo le manifesté que los tiempos y los momentos son otros, que ahora él es un precandidato de un partido amigo y que, sobre el tema de la Vicepresidencia, no es momento de hablar porque las circunstancias son hoy otras. También le dije que su renuncia al Centro Democrático se estaba dando por unos problemas internos de él con su partido y que yo recibiría gustoso su adhesión, siempre y cuando primero agotase su proceso personal y político con el Centro Democrático, porque yo no sería la piedra en el zapato y no me prestaría para interferir en asuntos propios de un partido político amigo", agregó de la Espriella.

Es por eso que decidió llamar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a comentarle esta situación, algo que llevó a que el Centro Democrático sacara del proceso de selección de candidato a Uribe Londoño.

"En la mañana del lunes, amigos en común que habían estado en la reunión y el mismo doctor Miguel volvieron a insistir en el tema; me manifestaron que ya había decidido renunciar al Centro Democrático. Actuando en consecuencia, llamé al presidente Uribe y le informé, como era mi deber, sobre los deseos del Dr. Uribe Londoño; no de otra manera podría yo proceder, sabedor de que el Centro Democrático está en un proceso interno para escoger su candidato y, por ende, mi nombre no podría estar inmerso en la intervención de un asunto de exclusiva competencia del partido Centro Democrático sin ser leal en el juego que se desarrolla", concluyó de la Espriella.