De la Espriella dice que Miguel Uribe Londoño sí le manifestó la intención de adherir a su campaña

Según el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, Miguel Uribe Londoño hizo referencia a una propuesta previa que le había hecho el abogado para que fuera su fórmula vicepresidencial.

Abelardo de La Espriella y Miguel Uribe Londoño
Foto: Prensa Abelardo de La Espriella y Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

