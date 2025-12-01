Mauricio Gómez renuncia a su aspiración presidencial y se adhiere a Abelardo de la Espriella

El senador liberal Mauricio Gómez ha decidido renunciar a su aspiración presidencial y adherirse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, así lo anunció por medio de un video en el que aparece junto a su familia y la camiseta de Colombia.

“Durante meses he luchado por la unidad —unidad ya— porque sabemos lo que está en riesgo: la Constitución del 91, la seguridad y la vida de nuestra gente, la estabilidad económica y productiva, nuestras relaciones con Estados Unidos y los valores que sostienen a Colombia. ¡Que no nos coja la noche! Necesitamos pasar del dicho al hecho. Es hora de defender la patria”, dijo Gómez.

Foto: Tomada de X, @ABDELAESPRIELLA.

Es importante recordar que, según la última encuesta Invamer, la intención de voto de Abelardo de la Espriella está en el 18,2 %.

“Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, agregó Gómez.