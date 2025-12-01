Mauricio Gómez renuncia a su aspiración presidencial y se adhiere a Abelardo de la Espriella

Publicidad
El senador liberal Mauricio Gómez ha decidido renunciar a su aspiración presidencial y adherirse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, así lo anunció por medio de un video en el que aparece junto a su familia y la camiseta de Colombia.
“Durante meses he luchado por la unidad —unidad ya— porque sabemos lo que está en riesgo: la Constitución del 91, la seguridad y la vida de nuestra gente, la estabilidad económica y productiva, nuestras relaciones con Estados Unidos y los valores que sostienen a Colombia. ¡Que no nos coja la noche! Necesitamos pasar del dicho al hecho. Es hora de defender la patria”, dijo Gómez.
Es importante recordar que, según la última encuesta Invamer, la intención de voto de Abelardo de la Espriella está en el 18,2 %.
“Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, agregó Gómez.