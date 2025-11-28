"He perdido casi todo y voy a darlo todo por Colombia": Miguel Uribe Londoño

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño aseguró en Mañanas Blu 10:30 que, tras el asesinato de su hijo, está dispuesto a “hacerse moler” por el país y que no le importa si lo matan con tal de enfrentar el narcotráfico y recuperar la seguridad.

En entrevista con la sección Patos al Agua, el aspirante del Centro Democrático dijo que no es “político profesional”, que viene del sector empresarial y que llegó a la contienda presidencial después de asumir las banderas de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de la campaña. “Yo estoy aquí por lo que pasó en Colombia, porque a Miguel lo mataron para que no fuera presidente, para silenciarlo”, afirmó.

Uribe Londoño sostuvo que su principal bandera es la seguridad y lanzó duras críticas al Gobierno. Aseguró que hoy “el gobierno sirve a los criminales” y que millones de colombianos viven con miedo mientras “los malos” son quienes se sienten tranquilos. Al plantear qué haría si llega a la Casa de Nariño, fue directo: el 8 de agosto ordenaría a las Fuerzas Militares y a la Policía “cumplir sus funciones constitucionales”, como —dice— ocurrió en 2002 con Álvaro Uribe Vélez.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Blu Radio

El precandidato también responsabilizó políticamente al presidente Gustavo Petro del asesinato de su hijo, al señalar que hubo una campaña de hostigamiento en redes sociales. Recordó que el jefe de Estado publicó trinos en los que se decía, por ejemplo, que “el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer” y que eso, en su criterio, tiene efectos concretos en quienes terminan ejecutando la violencia.



Sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay, reiteró que detrás habría una organización compleja ligada al narcotráfico y aseguró que el magnicidio se habría financiado desde Venezuela a través de estructuras vinculadas con la Segunda Marquetalia. Dijo que la Fiscalía ha hecho “un trabajo muy bien hecho” al identificar a los autores materiales y al último capturado, a quien relaciona con ese grupo, y pidió que la investigación llegue hasta los máximos responsables.



“No tengo miedo, estoy dispuesto a darlo todo”

Uribe Londoño confesó que el dolor por la muerte de su hijo lo acompañará “hasta el fin” de sus días, pero que precisamente ese sufrimiento es el motor de su carrera presidencial. Relató episodios del asesinato de su esposa Diana Turbay, del secuestro, de la violencia que ha vivido su familia desde los años 80 y de la cercanía que tenía con Miguel, a quien formó desde niño para que no buscara venganza.

Foto: Miguel Uribe Turbay

En ese contexto lanzó la frase que marcó la entrevista: “Como yo he perdido casi todo, yo estoy dispuesto a darlo todo por Colombia. Me voy a hacer moler por este país. No me importa si me matan, no tengo miedo”. Advirtió que sabe que está “en la mira de los mismos que mataron a Miguel”, pero aun así insiste en seguir en campaña. Agradeció el esquema de protección que tiene hoy, aunque reconoció que “nunca va a ser suficiente” en un país donde un francotirador puede atacar “en cualquier momento”.

Diana Turbay Quintero, madre de Miguel Turbay, asesinada en 1991 Foto: El Espectador

Frente a las versiones sobre un supuesto desgaste o la posibilidad de que renuncie a la precandidatura, Uribe Londoño dijo que no se va a bajar de la campaña y que los 90 días que lleva en esta correría han sido un trabajo “muy serio”. Insistió en que no tiene aspiraciones políticas futuras ni cargos internacionales en mente y que eso le permitiría, si llega a ser presidente, tomar decisiones sin compromisos burocráticos.

Publicidad

Recalcó que su objetivo es lograr una “unidad nacional” amplia con quienes compartan su agenda de seguridad, lucha contra el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Afirmó que está dispuesto a tomar “las decisiones que sean necesarias” para ganar en primera vuelta con un candidato que derrote al “heredero de Petro” y sostuvo que, por ahora, las encuestas internas lo muestran como el precandidato con mayor favorabilidad dentro del Centro Democrático.

Escuche aquí la entrevista: